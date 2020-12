HERANÇA MALDITA: Concursados revoltados com Arakém

2021 não poderia começar pior para os concursados em Graccho Cardoso, tudo porque os aprovados no concurso realizado pela prefeitura.

O Portal Soudesergipe recebeu dezenas de mensagens de pessoas que fizeram o concurso, foram aprovadas, foram convocadas, mas acima de tudo, foram surpreendidas, quando o Prefeito Eleito decidiu entrar na justiça para suspender imediatamente a suspensão de novas convocações, nomeações e posse dos aprovados no concurso 001/2018.

A revolta dos concursados é devido a um vídeo que o prefeito eleito Arakém fez durante a campanha eleitoral:

“ Eu quero aqui, fala pra vocês sobre um tema muito importante, o concurso público, quero aqui parabenizar todos que convocados, podem ter certeza que isso é mérito de vocês, os de Graccho e os de fora que foram convocados na última lista, vocês tenham certeza que não tenho interesse nenhum em prejudicar vocês”.

E continuou:” O que estão falando em redes sociais e calçadas por ai é mera mentira”, disse o prefeito eleito.

Assista:

De acordo com informações, o futuro ex-prefeito Cassinho, convocou servidores acima do permitido pelo edital do concurso. Procuramos a assessoria do atual prefeito, mas não tivemos êxito.

Uma manifestação acontecerá no próximo dia 04/01 em protesto contra o Prefeito Eleito Arakém, que começará sua gestão sob pressão.

Tentamos contato com o prefeito eleito, mas até o fechamento da matéria não fomos respondidos. O Portal Soudesergipe está aberto para qualquer nota de esclarecimento.