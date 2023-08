Um indivíduo de 41 anos perdeu a vida devido a disparos de arma de fogo nas imediações de um cemitério situado no Povoado Saco Torto, localizado no município de Carira, durante a quinta-feira (24).

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem foi encontrado pela sua esposa caído à beira de uma estrada, apresentando ferimentos na região craniana. A autoria desse ato criminoso ainda permanece desconhecida.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o falecimento do indivíduo. O corpo foi posteriormente recolhido pelas autoridades do Instituto Médico Legal.