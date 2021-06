O homicídio ocorreu na noite desta quarta-feira, 09, no povoado Tubi, município de Gararu.

De acordo com informações, um homem conhecido como Augusto, acabou assassinado a golpes de facão.

Ainda de acordo com informações, o autor do crime estaria bebendo com a vítima e após uma discussão acabou desferindo vários golpes de arma branca contra Augusto.

A Polícia Militar foi acionada e a qualquer momento traremos mais informações.