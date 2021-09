Homem tem braço decepado após grave acidente

Um grave acidente ocorreu no final da tarde da última quinta-feira, 16, na rodovia estadual SE-175, rodovia que liga Ribeirópolis/Itabaiana.

De acordo com informações, após apresentar um problema mecânico, um caminhão parou no acostamento. O motorista que estava ao lado do caminhão, não percebeu a aproximação da mercedinha e acabou sendo atingido.

Ainda segundo o motorista da mercedinha, havia muita fumaça no momento e isso o impossibilitou de visualizar o outro veículo que estava quebrado.

Com o impacto, o motorista do caminhão teve o braço decepado. Já o motorista da mercedinha não sofreu ferimentos e outros dois passageiros ficaram feridos.