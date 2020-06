Loja de tecidos é flagrada pelo Procon/SE, tenta esconder clientes em depósito e é autuada

Uma loja de tecidos foi autuada durante fiscalização do Procon/SE nessa terça-feira, 16. Durante a visita, todo o estabelecimento comercial foi verificado e ficou constatada a presença de clientes, aglomerados, escondidos em um dos depósitos do local.

De acordo com as equipes da instituição, foi recebida denúncia sobre o funcionamento irregular da loja. Quando os fiscais do Procon/SE chegaram ao local, visualizaram uma fila de clientes na porta da loja.

Os fiscais solicitaram a entrada, que foi negada. Após um tempo de espera, foi autorizado o ingresso no estabelecimento comercial. Na área comercial, verificou-se a presença de diversos funcionários.

A fiscalização percebeu a existência de mais um depósito, pequeno, onde estavam diversos clientes do estabelecimento comercial, aglomerados.

Fiscalização não pode ser impedida

Nos termos do Decreto Federal nº 2.181/1997, deve ser dado, às equipes de fiscalização, livre acesso a qualquer local onde acontecem relações de consumo.

População pode denunciar

A diretora do Procon/SE, Thereza Raquel, reitera que os comerciantes devem seguir as determinações do Decreto Governamental que visa manter a saúde de todos e evitar mortes. Denúncias de funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais podem ser feitas por meio do telefone (79) 3211-3383, ou pelo e-mail: [email protected]

Procon