MDR pede que novos gestores estruturem sistemas de defesa civil

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) pediu aos prefeitos, neste início de nova gestão municipal, que estruturem os sistemas locais de proteção e defesa civil e estejam com o cadastro atualizado junto à Defesa Civil Nacional. É nesta época do ano que ocorre o período de maior risco de desastres naturais em algumas regiões.

Em caso de necessidade, é possível aos municípios solicitar e ter acesso a recursos federais para ações de resposta e recuperação, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) “É fundamental que o cadastro seja atualizado para garantir que os municípios possam acessar o S2ID e permitir que, em caso de desastres, eles tenham acesso ao apoio do governo federal”, afirmou o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do MDR, Alexandre Lucas.

Segundo o secretário, é importante também a capacitação dos profissionais de defesa civil municipais. Para tanto, a Sedec (Secretaria Nacional de Defesa Civil ) oferece uma série de cursos na modalidade ensino a distância para a utilização do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

Mais informações sobre a capacitação podem ser obtidas no link https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/banco-de-boas-praticas/capacitacoes.