Nova suspeita de Coronavírus é detectada em Itabaiana

O prefeito Valmir de Francisquinho informa à sociedade que reunirá todo o seu secretariado nesta terça, 17, às 8h, na Secretaria de Administração, para serem ampliadas as medidas necessárias para o combate aos riscos da pandemia do Covid-19, Coronavírus.

Serão realizadas ações coordenadas com base nas orientações do Ministério da Saúde, numa atuação conjunta também com as premissas indicadas pela Secretaria de Estado da Saúde, de forma que a atuação conjunta de todas esferas administrativas possa garantir mais segurança à população.

Vale destacar que Itabaiana, com seu grande número de caminhoneiros que circulam por todo o País, especialmente em Estados como São Paulo, que possui o maior número de infectados no Brasil, através da nossa Secretaria de Saúde, iniciou os trabalhos de monitoração ao Coronavírus antecipadamente, sendo que um dos primeiros casos de suspeita em Sergipe, já devidamente descartado, foi comunicado pela saúde municipal logo que os primeiros sintomas foram identificados, confirmando a agilidade e presteza do nosso serviço público de saúde, bem como uma nova suspeita, identificada nesta segunda-feira, 16, já terá a coleta e o envio do material para análise já nas primeiras horas desta terça, 17.









Mas como o espalhamento do vírus segue pelo País inteiro, intensificaremos ainda mais as ações de prevenção, combate, monitoramento e alerta para garantir mais segurança para nossa população.

Prefeitura de Itabaiana