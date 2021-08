Operação Cavaleiro das Trevas: PC cumpre dois mandados de busca e apreensão em Itabaiana e Malhador

Equipes das Delegacias de Itabaiana e Malhador e do Departamento de Combate ao Narcotráfico (Denarc) cumpriram hoje, 19, dois mandados de busca e apreensão e prenderam um suspeito. As ações ocorreram em Itabaiana e Malhador e fazem parte da Operação Cavaleiro das Trevas, deflagrada na última sexta-feira, 13, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por roubos e furtos de veículos no interior de Sergipe.

Em Itabaiana, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência do bairro Marcela. Na casa, moravam duas pessoas suspeitas de auxiliar na coordenação do grupo investigado na operação. Segundo informações policiais, os moradores do local atuavam na parte financeira do esquema criminoso, realizando e recebendo pagamentos.

Já em Malhador, a ação ocorreu no bairro Coqueiral, onde a polícia prendeu José Edmilson dos Santos, de 27 anos, conhecido como “Júnior do inhame”. Ele é suspeito de, além de integrar a estrutura criminosa, coordenar outros investigados que atuavam nos roubos e furtos das motocicletas, além de vender os veículos subtraídos.

No total, 17 pessoas já foram presas desde o início da Operação. Até o momento, também foram cumpridos mandados em seis municípios diferentes: Itabaiana, Campo do Brito, São Domingos, Areia Branca, Maruim e Malhador.