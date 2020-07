Operação prende 11 traficantes em Porto da Folha

A operação conjunta das Polícias Civil e Militar, realizada na noite dessa quinta-feira e manhã de hoje, dias 2 e 3, prendeu, até o momento, 11 pessoas com participação no crime de tráfico de entorpecentes. Segundo o delegado Néviton Rodrigues, da Delegacia de Porto da Folha, inicialmente a Polícia Civil começou a monitorar a traficante Maria da Penha Santos e o namorado dela, o ex-presidiário Raphael Marcos dos Santos, que estavam vendendo drogas por todo o município de Porto da Folha.

Raphael é residente no conjunto Pantanal, em Aracaju, e deixou recentemente o presídio. As investigações mostraram que ele e Penha pretendiam dominar o tráfico na cidade de Porto da Folha e planejavam, inclusive, se livrar de alguns desafetos que estavam no mesmo ramo de “negócios” do casal. Raphael convocou alguns comparsas de Aracaju e estes chegaram à cidade e alugaram uma residência no centro de Porto da Folha.

Na noite dessa quinta-feira, a polícia recebeu a informação de que quatro homens estavam dentro de um veículo Voyage com um carregamento de drogas. Uma operação foi montada com a Companhia Independente de Operações em Área de Caatinga (Ciopac) da Polícia Militar, para interceptar o veículo. Na ação, quatro pessoas foram presas com drogas e dinheiro.









A operação prosseguiu na manhã desta sexta-feira, prendendo mais sete suspeitos, totalizando 11 pessoas detidas. Até o momento, já foram identificados Erick Souza Santos, Reinaldo Izidoro Batista, Gladston da Silva Santos, Vitória Regina Silva Santos, José Hernandes e Kauane Santos.

Foi apreendida em poder dos suspeitos a quantia de R$ 8.769,00 em dinheiro, aproximadamente 100 trouxinhas de maconha e meio quilo da droga prensada, 52 gramas de cocaína, 73 pedras de crack, uma maquineta de cartão de crédito, duas balanças de precisão, 15 celulares, três relógios e cerca de 500 pinos vazios para acondicionamento cocaína.