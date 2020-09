PC de Itabaiana prende suspeito por porte ilegal de arma de fogo

Policiais da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, 23, Alisson da Conceição Brauna, por suposta prática de porte ilegal de arma de fogo, no bairro São Cristóvão, na cidade serrana. O flagrante foi encaminhado ao Poder Judiciário.

No momento da abordagem, o suspeito foi flagrado em poder de um revólver calibre .32, munições, certa quantia em dinheiro, aparelhos celulares e equipamentos de som com indícios de roubo.

De acordo com o delegado Khertton Rafael, responsável pela lavratura do flagrante, outras condutas serão investigadas no curso do inquérito policial, como tráfico de drogas ilícitas e crimes patrimonias. “No contexto da prisão, verificamos situações que podem indicar envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas ilícitas, furto, roubo ou receptação. Além disso, a arma apreendida pode ter sido adulterada, situação que será esclarecida após a perícia”, explicou o delegado.

A ação envolveu equipes das divisões de entorpecentes e armas, homicídios e crimes patrimoniais da Regional de Itabaiana.