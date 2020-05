PC localiza homem que testou positivo para o novo coronavírus circulando pelas ruas de Campo do Brito

A Polícia Civil localizou, na tarde desta terça-feira, 5, um homem que havia testado positivo para Covid 19, e que forneceu o endereço de Itabaiana, após ser orientado a ficar em isolamento domiciliar, circulando nas ruas de Campo do Brito.

Ele foi localizado na casa de uma irmã, na cidade de Campo do Brito. O indivíduo alegou não ter ciência de que estava infectado, apesar de ter ficado internado durante oito dias no Hospital Regional de Itabaiana, com dores no pulmão.

O homem respondeu a um termo circunstanciado de ocorrência pelos crimes de desobediência e infração de medida sanitária preventiva, artigos 330 e 268 do Código Penal Brasileiro.

SSP