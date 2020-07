PC prende suspeito de latrocínio em Nossa Senhora das Dores

Na manhã dessa quarta-feira, 29, policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores deram cumprimento a mandados de prisão contra Wagner Santos Barros, conhecido como “Waguinho”, de 20 anos. A ação aconteceu no município dorense.

Ele é suspeito de ser um dos autores do crime de latrocínio que vitimou o senhor Antônio Braz Almeida de Souza, conhecido por “Braz”, comerciante muito respeitado na cidade de Nossa Senhora das Dores. O crime ocorreu em 11 de janeiro deste ano e teve grande repercussão na sociedade dorense.

Segundo a delegada Maria Zulnária, as investigações foram desenvolvidas com apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) e um outro suspeito é dado como foragido, o Júlio Pereira da Silva Júnior, apelidado de “Júnior do Grau” .

Qualquer informação que leve à localização do foragido “Juninho do Grau”, a população pode repassar pelo telefone 181 da Polícia Civil.

SSP