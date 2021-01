PM apreende revólver e recupera veículo em Nossa Senhora da Glória

Policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) apreenderam nesse sábado,16, uma arma de fogo e recuperam um veículo no município de Nossa Senhora da Glória, região do Alto Sertão sergipano.

Os policiais realizavam patrulhamento na Rodovia SE-230, município de Nossa Senhora da Glória, quando avistaram um homem transitando em uma motocicleta em atitude suspeita. Diante da conduta, foi iniciada a intervenção policial com acompanhamento e ordem de parada através de sinais sonoros e visuais, porém o condutor do veículo não obedeceu e tentou empreender fuga, seguindo em direção à cidade de Monte Alegre.

Na tentativa de fuga, nas proximidades do Povoado Vila dos Padres, o suspeito entrou em uma estrada vicinal. Ao perceber a aproximação da viatura, sacou uma arma de fogo e atirou contra os militares. A equipe policial revidou a agressão, alvejando o suspeito. O homem caiu, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Com o suspeito foi apreendida uma arma de fogo tipo revólver, calibre .32, com seis munições, sendo três intactas, duas percutidas e uma deflagrada; além de 62 gramas de maconha, a quatia de R$ 119,00 e uma moto Honda NXR 150 Bros, cor vermelha, com restrições administrativas.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE