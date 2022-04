PM cumpre mandado de prisão em Canindé de São Francisco

Na manhã dessa terça-feira (05), equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto, durante patrulhamento no município de Canindé de São Francisco, região do Alto Sertão sergipano.

De acordo com os relatos, a prisão foi realizada após a equipe policial ter recebido a informação de que havia um homem procurado pela justiça no Bairro Olaria, passando a verificar o fato.

Após localizarem o suspeito e confirmarem o mandado de prisão contra ele, os militares encaminharam o caso à Delegacia Plantonista local.

Fonte: Ascom/PMSE