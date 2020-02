PM prende homem por furto a estabelecimento comercial em Lagarto

Nessa última quarta-feira, 12, a Polícia Militar, por meio do 7º Batalhão, prendeu um homem por suspeita de furto na cidade de Lagarto, Região Centro-Sul de Sergipe.

Os policias realizavam rondas ostensivas, quando foram informados por populares sobre um furto a um estabelecimento comercial em Lagarto.









Diante das informações, as equipes intensificaram as diligências e localizaram o suspeito nas imediações da Ladeira do Rosário, entrando em luta corporal com o proprietário da loja.

Os envolvidos no caso e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Lagarto para providências.

PM/Se