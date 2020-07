Um acidente de trânsito vitimou JOSE APARECIDO DE ABREU de 33 anos. O fato ocorreu por volta das 18h30 no povoado Santa Rosa do Ermírio, município de Poço Redondo.

De acordo com informações, José Aparecido seguia pela rodovia em uma moto modelo Pop, quando colidiu com outra motocicleta modelo Por. Com o impacto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Não temos informações sobre o estado de saúde do outro condutor.