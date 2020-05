Polícia Civil apreende 13 armas de fogo em Boquim

Nessa terça-feira, 26, a Polícia Civil prendeu o suspeito, José Horácio, acusado de consertar armas de fogo para pessoas envolvidas com a criminalidade, em Boquim. Foram apreendidas 13 armas.

De acordo com as informações, polícia recebeu denúncias que o suspeito estava consertando as armas de fogo. “Várias pessoas estavam procurando esse senhor para ter seu armamento reparado, inclusive pessoas afetas a práticas criminosas”, explica Marcelo Hercos, delegado responsável pela operação.

Após a denúncia, a equipe fez uma busca na casa do suspeito, encontrando os armamentos. “Foram apreendidas 13 armas de fogo, elas foram encaminhadas para a delegacia. O suspeito foi autuado com base no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento e seu flagrante está sendo comunicado ao poder judiciário”, completa o delegado.

SSP