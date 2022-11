Polícia Civil apreende dois adolescentes investigados por atos infracionais de roubo em Aracaju

Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) apreenderam dois adolescentes por envolvimento em atos infracionais de roubos contra estudantes, nas imediações de escolas particulares na Zona Sul da capital. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 29, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

De acordo com a Depca, três vítimas foram identificadas e alegam ter sido abordadas pelos suspeitos quando saíam do colégio. Segundo o que foi levantado, a dupla utilizava um simulacro de arma de fogo para subtrair os pertences dos alunos.

Os relatos das vítimas contribuíram com a investigação e a identificação dos menores, sendo os mandados de internação provisória cumpridos nesta quarta. A Decpa prossegue realizando as diligências necessárias ao caso e os adolescentes estão à disposição da Justiça.