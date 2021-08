Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Umbaúba

A Delegacia de Umbaúba, por meio de agentes da Delegacia-Geral, deu cumprimento a dois mandados de prisão e a decisões judiciais de busca e apreensão. A ação policial ocorreu na tarde dessa quarta-feira (25) e um dos suspeitos estava foragido do sistema prisional da Bahia.

Segundo os delegados Gustavo Mendes e Rafael Brito, inicialmente os policial deram cumprimento a um mandado de prisão temporária e a duas decisões de busca em residências na rua do Matadouro. A investigação é referente a um roubo que ocorreu na Rua Bela Vista, em junho deste ano.

Localizado o investigado, foi identificado o segundo suspeito que, em abordagem policial, se apresentou com um nome falso, bem como data de nascimento distinta do documento de identidade apresentado.

Assim, com o apoio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil da Bahia, foi identificado que o segundo suspeito estava foragido do sistema prisional da Bahia e que era integrante de um grupo criminoso baiano.

Os investigados foram presos e já encontram-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam levar à localização de suspeitos de ações criminosas sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181).