A Delegacia Regional de Carira cumpriu na tarde desta quinta-feira, 27, o mandado de prisão contra o segundo envolvido no furto ao Cartório de 2º Ofício da cidade de Carira. Ação ocorreu no município carirense.

O primeiro identificado no caso em questão já havia sido preso no dia 14 do mês de junho por este e outros delitos.

Segundo informações policiais, alguns objetos subtraídos do cartório foram recuperados, mas a maioria, possivelmente, foi trocada por entorpecentes, já que os dois detidos são usuários de drogas, principalmente o crack, e também possuem extensa ficha criminal, sendo egressos do sistema prisional.

O primeiro preso já foi apresentado à audiência de custódia e teve sua prisão preventiva confirmada. O segundo também será apresentado ao Poder Judiciário.