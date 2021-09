Polícia Civil cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Propriá

- Advertisement -

O Departamento de Atendimento a Grupos de Vulneráveis (DAGV) de Propriá, com o apoio da Delegacia Regional, deu cumprimento a um mandado de prisão em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (23), em Propriá.

De acordo com as informações policiais, o suspeito é investigado pela prática do crime de lesão corporal dolosa contra a ex-companheira e, por esse motivo, já havia sido preso preventivamente. Após receber alvará de soltura, descumpriu os termos das medidas protetivas impostas pela Justiça.

A Polícia Civil reforça que os crimes de violência contra a mulher podem ser denunciados por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.