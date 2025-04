O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), por meio da Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria (DDCP), com o apoio da Delegacia de Itabaianinha, prendeu um homem de 29 anos acusado de estelionato. O prejuízo estimado com os golpes é de R$ 50 mil. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (2), no Centro de Itabaianinha, quando o suspeito estava em um veículo.

De acordo com as investigações, o homem utilizava perfis falsos em um aplicativo de mensagens para realizar compras fraudulentas em estabelecimentos comerciais da capital. Para os pagamentos, ele utilizava cartões de crédito com dados de terceiros.

A partir das provas reunidas na investigação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Além do estelionato, ele também foi indiciado por falsidade ideológica em outro inquérito conduzido pela DDCP.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população e orienta que informações sobre crimes sejam repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.