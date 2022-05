Polícia Civil prende pai e filho por homicídio de parente agricultor, em Itabaiana

A Delegacia Regional de Itabaiana deu cumprimento aos mandados de prisão temporária de pai e filho suspeitos de praticar homicídio contra agricultor de 61 anos, no povoado Caraíbas — zona rural de Itabaiana. O crime aconteceu no dia 5 de maio e as prisões foram realizadas nesta quinta-feira, 19.

Segundo informações, o crime teria sido motivado por desavenças familiares em relação à herança de terras, o que levou Luís da Cunha a atentar contra a vida do próprio irmão, José da Cunha.

“Na manhã do fato, os irmãos Luís e José se desentenderam na propriedade da família. A vítima teria arremessado pedaços de madeira contra Luís da Cunha, que reagiu desferindo golpes de enxada em José. Em seguida, o sobrinho Henrique, filho de Luís, efetuaria vários disparos de arma de fogo”, explicou o delegado Tarcísio Tenório, da regional de Itabaiana e responsável pelo caso.

Os suspeitos foram interrogados e confessaram a prática do crime. A dupla será submetida à audiência de custódia nesta sexta-feira, 20.