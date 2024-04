Na tarde dessa segunda-feira (1º), equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam 25Kg de maconha no Bairro Getúlio Vargas, região central de Aracaju. Durante a ação, três homens foram presos por suspeita de tráfico ilícito de drogas.

Policiais do Batalhão de Choque receberam a informação de que um veículo estava se deslocando para as imediações de um posto de combustíveis, na Avenida Gentil Tavares, onde os ocupantes do carro realizariam a entrega de um carregamento de drogas.

Enquanto averiguavam o fato, os militares visualizaram quando dois homens desembarcaram do veículo denunciado e entregaram duas malas a um terceiro suspeito.

Durante a abordagem, os agentes encontraram 25Kg de maconha escondidos dentro das duas malas.

Após o flagrante, os três homens suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.