Policia Militar prende casal com mais de 13 kg de maconha no Porto Dantas

Nesta quarta-feira, 07, policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), com informações da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), prenderam um homem e uma mulher com 13,6 quilos de maconha no Bairro Porto Dantas, em Aracaju.

Durante ações de combate ao tráfico de drogas e de policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Porto Dantas, militares do BPRp receberam informações de equipes da Força Tática do 5º BPM de que, no Conjunto Eduardo Dutra, um casal estaria realizando tráfico de entorpecentes.

E assim que chegaram ao endereço informado, avistaram um veículo parado em frente a uma residência, que estava aberta, e abordaram o condutor; ele tentou fugir com o carro, mas foi alcançado pelos militares.

Durante os procedimentos de busca pessoal e veicular os militares encontraram 400 gramas de maconha. De acordo com o suspeito, ele havia retirado a droga da casa em que estava. Já na residência, a equipe encontrou mais 13,2 quilos da droga, e prendeu também a mulher que estava lá.

A dupla e todo o material apreendido foram conduzidos para o Departamento de Narcóticos (Denarc), onde todas as demais medidas legais foram tomadas.

Fonte: Ascom PM/SE