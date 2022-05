Polícia Penal prende mulher tentando entrar no Compajaf com drogas

Nessa quinta-feira (05), a Polícia Penal de Sergipe efetuou a prisão de uma visitante que tentava entrar no Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf) portando substância ilícita. A ação aconteceu com apoio do Departamento do Sistema Penitenciário (Desipe) e da Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc).

Na ação, ao ser submetida a inspeção de rotina, pelo bodyscan, para entrar na unidade, ela foi flagrada com dois pacotes no corpo. Ao ser questionada, ela foi encaminhada para um local adequado, onde, de maneira espontânea, conseguiu retirar apenas uma das embalagens, sendo necessária sua condução ao Hospital de Urgência (Huse). Com auxílio médico, ela conseguiu retirar o segundo invólucro.

Ambos os materiais continham substância semelhante à maconha e, diante de todo contexto, a mulher foi encaminhada para a delegacia competente, para lavratura do auto de prisão em flagrante, e ficará à disposição do poder judiciário.