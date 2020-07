Prefeita de Gararu em “pé de guerra” com professores

Sem cumprir com o reajuste do Piso Salarial Nacional da categoria dos professores relacionados a 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e nem a revisão do Plano de Carreira, a prefeita do município de Gararu, Elizabeth Freire, acaba de receber uma nota de repúdio por parte do Sintese, que cansou de esperar.

A prefeita que deverá disputar a reeleição, possivelmente terminará seu mandato sem cumprir com as obrigações com os professores.

Ainda de acordo com a nota, o município de Gararu ocupa hoje a última posição no ranking de valorização do magistério. De acordo com informações, essa posição deve-se em razão da não valorização da classe.