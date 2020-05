Prefeito Chico do Correio anuncia que testou positivo para Covid-19

View this post on Instagram

Amigos e amigas Quero comunicar a todos e a todas, que recebi na noite desta segunda-feira 18.05.2020 o resultado do teste COVID 19 realizado pela UFS no último dia 09.05.2020. O resultado foi IgG positivo, caracterizando IMUNIZADO para o virus da COVID-19. Em respeito e com total transparência, estou aqui comunicando a vocês. Estou bem Graças a Deus. Continuem seguindo todas as recomendações, pois este vírus não escolhe a quem contaminar! Obrigado por tudo!!!!