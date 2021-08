PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Segunda-feira | 23/08/2021

Destaques do dia

SES registra 110 casos de Covid-19 e mais três óbitos que estavam em investigação

SENADO: Alessandro Vieira entre os 7 que mais gastaram com viagens

Suspeito de agredir a própria companheira é preso pela Polícia Militar em Itabaiana

MANIFESTAÇÕES: Banese diz que não há previsão de abertura de uma agência em Monte Alegre

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em acidente na BR-101 próximo a Umbaúba

Drogas e comprimidos de anfetamina são apreendidos pela PRF

