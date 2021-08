PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Segunda-feira | 30/08/2021

Destaques do dia

Vereador Dudu diz que prefeitura não tem condições de disponibilizar transporte para pessoas doentes.

Sete corpos deram entrada no IML nas últimas 24h

Homem é preso em flagrante e polícia descobre mandado de prisão por roubo e corrupção de menores

Criança de 3 anos morre afogada em piscina

BOMBA: Alessandro Vieira lança pré-candidatura à Presidência da República

Quadrilha ataca agências bancárias e faz moradores reféns

Polícia Civil apreende quatro adolescentes investigados pela morte de motorista de aplicativo

Homem é preso por agredir ex-companheira em Propriá

Preso morre na delegacia Regional de Itabaiana

