Sergipe recebe mais de 15 mil doses da vacina Pfizer

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta quarta-feira, 1º, mais um lote de vacinas contra a Covid-19, contendo 15.210 doses do imunizante Pfizer para segunda dose. Conforme informações do Ministério da Saúde (SES), mais 16.250 doses da vacina Astrazeneca, também para segunda dose, serão enviadas a Sergipe na próxima sexta-feira, 03.

Com essas novas doses de hoje, já são 2.368.610 unidades recebidas do Ministério da Saúde. A primeira dose já foi aplicada em 1.420.471 pessoas; a segunda dose foi aplicada em 497.561 e a dose única em 39.952. Em Sergipe, 62.98% da população já foi vacinada com a primeira dose e 23.18% já recebeu a segunda dose ou dose única.

A Secretaria já distribuiu para os municípios o total de 1.505.856 doses da primeira remessa. Referente à segunda dose foram distribuídas 800.786, também foram distribuídas 39.750 doses únicas.

Fonte: SES