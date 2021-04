Sergipe registrou 729 casos e 25 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 21, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 729 casos e 25 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 193.271 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 4.034 morreram. Até o momento, 176.222 pacientes foram curados.

As 25 mortes foram: um homem, 68 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 38 anos, de Itabaiana, com obesidade; uma mulher, 85 anos, de Estância, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 74 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 47 anos, de Salgado, sem comorbidade; uma mulher, 68 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 75 anos, de Pinhão, com doença cardiovascular crônica, diabetes e hipertensão; uma mulher, 56 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e obesidade; uma mulher, 34 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 57 anos, de Pedrinhas, sem comorbidade; uma mulher, 36 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 54 anos, de Tobias Barreto, com hipertensão e diabetes; um homem, 28 anos, de Aracaju, com obesidade; um homem, 47 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 88 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 73 anos, de Neópolis, sem comorbidade; uma mulher, 50 anos, de Aracaju, com obesidade, hipertensão e diabetes; uma mulher, 65 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 50 anos, Nossa Senhora do Socorro, com doença neurológica crônica; um homem, 67 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 71 anos, de Areia Branca, com diabetes; um homem, 88 anos, de Laranjeiras, com hipertensão; um homem, 79 anos, de Aracaju, com hipertensão, obesidade e doença renal crônica; um homem, 56 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; uma mulher, 78 anos, de Poço Verde, ex-tabagista.

Foram realizados 409.833 exames e 216.562 foram negativados. Estão internados 843 pacientes, sendo que no serviço público são 218 em leitos de UTI (adulto), sete na UTI neonatal/ pediatria e 239 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 464. Já nos leitos do serviço privado estão internados 192 pessoas na UTI adulta, zero na UTI neonatal/ pediatria e 187 em leitos clínicos, totalizando 379. São investigados mais 15 óbitos. Ainda aguardam resultados 2.104 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 307.501 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 288.811. Referente à segunda dose, foram distribuídas 183.186, sendo aplicadas 121.645 doses.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 no site sergipecontraocoronavirus.net.br