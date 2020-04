Sergipe tem 104 casos de Coronavírus e mais um óbito, 28 já receberam alta

Desses nove casos registrados em Estância, oito estão bem clinicamente, com sintomas leves e cumprindo isolamento domiciliar. Uma paciente foi internada com infecção urinária e posteriormente diagnosticada com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave e está na UTI.

Em Aracaju, são cinco novos registros – três homens, com idades 41, 51 e 78 anos, e duas mulheres, de 34 e 52 anos. Agora são 65 na capital com a doença, desses oito estão internados em hospitais, 25 em isolamento domiciliar, 28 já receberam alta e quatro morreram.









Secretaria de Saúde confirma mais 3 casos do Coronavírus em Simão Dias; Um óbito é registrado

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Saúde, atualizou na noite desta terça-feira (21), o Boletim Epidemiológico e confirmou mais 3 (três) casos do Novo Coronavírus no município.

De acordo com o novo boletim, um dos casos foi de uma paciente que apresentou síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e uma provável pneumonia causada por microorganismo não identificado. O resultado para Influenza foi negativado, porém fizeram avaliação da amostra também para o Covid-19 e o resultado foi positivo (por esta razão a suspeita não constava no boletim). Infelizmente, a paciente veio a óbito nesta segunda-feira (20).

Outro caso foi de um paciente que havia recebido alta de um hospital da rede pública do estado, e em visita de monitoramento domiciliar, o médico constatou a necessidade de re-hospitalização por conta do quadro clínico. Na unidade hospitalar ocorreu uma nova coleta e nesta terça-feira (21), a Secretaria de Saúde foi informada da positividade do exame para o Covid-19.

O terceiro caso é de um paciente suspeito registrado no boletim anterior, cujo quadro clínico é estável e está em isolamento domiciliar, testou positivo para o Covid-19.

As informações estão contidas no Boletim Epidemiológico 15/2020 SMS, de 21 de abril de 2020, com atualizações de dados com números de casos notificados, confirmados, monitorados e descartados de doenças de transmissão respiratória e exantemáticas de usuários residentes no município de Simão Dias.

