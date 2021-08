Sistema prisional passa a permitir visitas semanais nas unidades prisionais de SE

O sistema prisional de Sergipe flexibiliza, a partir da próxima segunda-feira, 23, a atual faixa do plano de contingência estabelecido pela Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) para reduzir os riscos de contágio pela Covid-19. Com isso, fica ampliado o número de visitas sociais, que passam a ser semanais, e mantém-se a visitação íntima para os internos e visitantes que se encontram com o ciclo de imunização completa. A deliberação permanece em vigor por um período inicial de 30 dias.

O secretário Cristiano Barreto destacou o empenho de todos no combate, controle e fiscalização na íntegra do plano de retomada de visitas nas unidades prisionais, destacando que, embora os índices em geral no país e Estado de Sergipe tenham evoluído para melhor, isso não significa o fim das ações preventivas e que deverão ser contínuas as ações de prevenção, inclusive com a permanência da unidade emergencial, como porta de entrada do sistema prisional sergipano.

Cristiano Barreto também evidenciou que para a continuidade da flexibilização das medidas sanitárias é importante que os cuidados sejam mantidos tanto no âmbito das unidades prisionais, quanto em toda a sociedade. “Iremos manter a fiscalização do uso de máscara, álcool gel, e demais medidas inseridas no plano de retomada e que o Departamento de Administração Financeira (DAF) acompanhe o estoque e distribuição dos materiais a fim de não sofrer descontinuidade”, enfatizou.

A deliberação ocorreu em reunião com a presença do secretário da Justiça, Cristiano Barreto; o diretor do Departamento de Administração Financeira (DAF), Luiz Fernando d’Ávila Silveira Júnior; o diretor do Departamento do Sistema Prisional (Desipe), Agenildo Machado de Freitas Júnior; o coordenador de saúde e educação, Genaldo Freitas Lima; e o consultor técnico da Sejuc, coronel Reinaldo José Chaves Silva