O novo boletim epidemiológico do Covid-19, divulgado nessa última quarta-feira, 08, pelo Governo do Estado, aponta um aumento de mais quatro casos confirmados em Sergipe. Com este, sobem para 39 o número de casos confirmados no Estado. São 492 casos descartados até o momento e quatro óbitos.









Panorama atual

Receberam Alta: 17

Óbitos: 04

Confirmados: 39



Aracaju: 32

Propriá: 02



Nossa Senhora da Glória: 01



Capela: 01

Simão Dias: 01

Itabaiana: 01

Pacatuba: 01