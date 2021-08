Tentativa de Homicídio é registrado no Povoado Lagoa Do Rancho

Na madrugada do último domingo, por volta das 1h30 o CIOSP acionou uma Guarnição informando que no Povoado Lagoa do Rancho no município de Porto da Folha, um homem havia sofrido perfuração a golpes de arma branca.

A Policia Militar deslocou-se ao local informado, chegando no endereço verificaram que o homem atingido ainda estava com vida, a PM acionou o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) para prestar os primeiros socorros.

Os Policiais Militares receberam informações de que o agressor estava bebendo com a vitima, após desentendimento o mesmo tentou contra a vida do outro com arma branca e se evadiu. O suspeito não foi encontrado pela guarnição após ser feito as diligências.

INFORMAÇÕES: 2ª CIA DO 4º BPM