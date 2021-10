URGENTE: Motorista de ambulância sofre atentado no município de Maruim

De acordo com informações, na manhã desta terça-feira, um motorista de uma ambulância sofreu um atentado na região do Povoado Mata de São José, enquanto transportava um paciente (informação ainda a se confirmar).

Ainda de acordo com informações, a SAMU está no local tentando estabilizar a vítima. Ao menos três disparos atingiram a vítima.

De acordo com a Fan F1, “o motivo do crime seria uma desavença política entre a vítima, identificada como Péricles, conhecido como “hominho”, e o suposto autor dos disparos, o Marcelo ou “birrinho”. Eles já teriam entrado em discussão durante uma solenidade realizada pela Prefeitura no último domingo, 24.

Foi relatado que Marcelo é irmão de um falecido vereador do município, Genival da padaria”.