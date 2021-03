Vereador critica aumento de diária para secretários

O vereador por Gararu Rutinaldo Machado, fez duras críticas sobre a aprovação do PL 02/2021, que aumenta a diária para Secretários.

De acordo com o parlamentar, o projeto beneficia apenas secretários: “eu votei contra e votaria novamente, porque eu não sou contra o povo”…, disse.

ASSISTA

E continuou: “ Os servidores que deveriam receber aumento eram, os motoristas, conselheiros tutelares, essas pessoas que estão na linha de combate, porque muitas vezes essas pessoas que eles levam (para outra cidade) não tem dinheiro para comprar um suco ou um lanche e esses motoristas as vezes tira do próprio bolso”.

Em nota divulgada em Grupos o Secretário de Administração respondeu:

Boa Tarde, acaba se tornando polêmica este projeto de lei, devido a muitos não ter conhecimento. Não houve nenhum tipo de AUMENTO de valor da diária (Servidores, Secretários, Vice-prefeito e Prefeito) conforme fala do vereador, os valores foram mantidos, sendo somente enviado como projeto de lei solicitado desde 2019 via resolução do Tribunal de Contas do Estado e a gestão passada não enviou a Casa Legislativa.

Então, enviamos para seguir o órgão fiscalizador e devido a um caso de urgência (uma cidadã do município precisou fazer uma cirurgia em Salvador, hospital referência no caso específico da sua deficiência) o motorista do município precisou utilizar o direito a diária.

O problema é que alguns se referem a esses valores com relação ao decreto de 2018, o valor ESTABELECIDO referente a diária de Secretário em caso de viagem para fora do Estado é outro conforme pagamento daquela gestão, e qualquer cidadão tem o acesso para conferir via Portal da Transparência.

Em 2019 foi gasto quase 70 mil reais em diária , em 2020, ano que iniciou a pandemia (em que praticamente foram 3 meses e meio de funcionamento de alguns órgãos que exigisse o deslocamento) foi gasto quase 12 mil reais.

Se tem uma coisa que a gestão atual está fazendo, é justamente a economicidade do dinheiro público, porque em muitas vezes, não é necessário o pagamento desse direito ao servidor.