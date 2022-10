Vinte urnas são sorteadas para auditoria em Sergipe

Na véspera das eleições, a Justiça Eleitoral sortea, em cerimônia pública, algumas seções eleitorais de todo o país. No Estado de Sergipe o TRE-SE vai sortear 20 urnas eletrônicas para o teste de auditoria.

As urnas eletrônicas escolhidas devem ser retiradas das seções de origem e instaladas imediatamente nos TREs, em salas com câmeras de filmagem. As urnas retiradas das seções são, então, substituídas por novos equipamentos.

Como funciona o teste de audito no dia da eleição?

De acordo com a coordenadora de auditoria TRE-SE, na manhã do domingo, 02/10, a partir das 6h da manhã essas urnas serão colocadas em suas ilhas de trabalho.

“Nós temos cédulas que foram preenchidas pela sociedade e serão digitados nas urnas eletrônicas. Nosso objetivo é comprovar se a urna estivesse na sessão eleitoral estaria funcionando perfeitamente, estaria representando a vontade do eleitor, afirmou Lídia Matos – Coordenadora da Auditoria de urnas do TRE-SE.

Vale lembrar que os votos realizados nessas urnas não serão contabilizados e não são válidos.

Ainda na manhã de hoje ocorre a distribuição das urnas para suas respectivas seções eleitorais por todo estado.