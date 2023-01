Atlético Gloriense fará amanha amistoso preparatório para o Campeonato Sergipano 2023

O Atlético Gloriense confirmou o seu primeiro amistoso nesta pré-temporada. O confronto entre as equipes está agendado para este sábado às 19h30 em Nossa Senhora da Glória.

A partida tem o intuito de dar ritmo de jogo para os atletas do elenco Do Touro do Sertão para a disputa do Campeonato Sergipano 2023, única competição que o clube vai ter pela frente neste ano.

Veja detalhes da partida

07/01 – Atlético Gloriense x Dorense – às 19h30, no Editon Oliveira da Silva, em Glória.

Esta será a primeira oportunidade do treinador Fernando Dourado ensaiar uma formação principal de olho na estreia do estadual. O Atlético iniciou sua preparação há quase duas semanas.

Até o momento, Fernando Dourado possui a disposição no seu elenco 22 atletas.