A diretoria do Atlético Gloriense tem a honra de anunciar o seu terceir reforço para a temporada de 2024.O Meia de Dakson de 36 anos.

O jogador se destacou no início da carreira no meio de campo do Vasco da Gama. Nos anos de 2012 a 2014, marcou 10 gols pelo clube carioca.



Dakson

Ficha Técnica

NOME: Dakson Soares da Silva

APELIDO: Dakson

DATA DE NASCIMENTO: 11- 07-1987 – 36 anos

POSIÇÃO: Meia

ALTURA: 180

Clubes: Campo Grande/RJ, Fluminense, Loko Plovdiv, Vasco, Vitória, Náutico, CRB, Cuiabá, Brusque, ASA, Sousa, CSE, Unirb, Zumbi e Penedense.

Seja Bem vindo, Dakson!

