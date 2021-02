CAPELA: 5 presos durante operação

A operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão temporária decorrentes da prática de tráfico de drogas em Capela. A ação policial, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 18, teve como objetivo a desarticulação de um grupo criminoso que atuava na comercialização de entorpecentes no município. A operação ainda está em andamento.

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, a ação policial cumpriu todos os mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário. Na operação, também foi apreendida uma quantidade de maconha. O material ilícito será periciado. Os suspeitos serão encaminhados para a realização de exame de corpo de delito e, em seguida, à audiência de custódia, por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em seguida, serão levados para a capital e serão direcionados ao sistema prisional. As prisões irão subsidiar a continuidade das investigações sobre a prática do tráfico de drogas na região de Capela. A ação policial foi realizada pela Delegacia de Capela, 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e outras delegacias da região.

SSP