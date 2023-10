Nascido em Simão Dias destinado a se tornar um ícone da fé e da esperança para milhares de pessoas. Apóstolo José Evangelista, trilhou um caminho extraordinário que o levou a impactar vidas e a difundir sua mensagem de amor, fé, esperança e salvação em todo o Brasil e além.

No entanto, em meio a sua missão, enfrentou uma batalha pessoal contra o câncer no pâncreas.

O Início de uma Jornada Espiritual

José Evangelista cresceu em Simão Dias, uma cidade tranquila. Sua vida teve início como a de muitos outros, e após entregar sua vida a Deus, rapidamente demonstrou um desejo fervoroso de servir a Deus e compartilhar a mensagem do Evangelho.

Depois de concluir sua educação na Bahia, retornou a Sergipe e estabeleceu um dos principais ministérios do Estado, dedicado a pregar a fé, a esperança e a salvação.

A Liderança na Igreja Batista

Por muitos anos, José Evangelista desempenhou um papel fundamental como pastor da Igreja Batista, onde ele não apenas nutriu a congregação com sua sabedoria espiritual, mas também inspirou os fiéis a buscar uma relação mais profunda com Deus. Seu compromisso inabalável e paixão pelo ministério o tornaram uma figura respeitada e querida dentro da igreja e em toda a comunidade.

Fundação do Ministério Internacional Nova Dimensão

O ano de 2000 marcou um momento crucial na vida do Apóstolo Evangelista, quando ele fundou o Ministério Internacional Nova Dimensão, localizado na cidade de Umbaúba.

Com este ministério, ele expandiu sua influência espiritual e levou a mensagem do Evangelho a diversas partes do Brasil e do mundo. Tornou-se um conferencista e palestrante requisitado em congressos, seminários e eventos evangelísticos, onde compartilhou sua visão e inspirou outros a viverem uma vida de fé e esperança.

A Luta contra o Câncer

Infelizmente, a vida do Apóstolo José Evangelista foi desafiada por uma doença implacável: o câncer no pâncreas.

Essa batalha pessoal o testou profundamente, mas sua fé inabalável e sua confiança em Deus nunca vacilaram. Mesmo durante os momentos mais difíceis de sua doença quando ainda não sabia que a tinha, ele continuou a ministrar e inspirar aqueles ao seu redor, mostrando que a fé pode superar os desafios mais assustadores da vida.

O Legado

Apesar de sua partida precoce, o legado do Apóstolo José Evangelista continua vivo em todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-lo e serem tocados por sua mensagem.

Sua vida é um testemunho da força da fé, da importância da esperança e do poder da salvação.

A morte do Apóstolo José Evangelista deixou uma lacuna profunda na vida daqueles que o admiravam. No entanto, sua influência espiritual e suas palavras de sabedoria continuam a ressoar e a inspirar pessoas a buscarem uma vida de propósito, amor e devoção a Deus.