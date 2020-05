Prefeito de Ilha das Flores diz que foi ameaçado de morte por Sukita

Em vídeo divulgado nas redes sociais na última terça-feira,19, o prefeito de Ilha das Flores desabafou sobre fatos que estão sendo veiculados através de grupos de WhatsApp. De acordo com o prefeito, os áudios em que supostamente denigrem a imagem do mesmo e de sua esposa, a prefeita de Capela, são a mando do ex-marido e ex-prefeito Manoel Sukita.

Cristiano atribui o clima tenso que ocorre em Capela a Sukita: “Quero dizer ao senhor que esse áudio não me intimida em absolutamente nada, não ando me exibindo em redes sociais, fazendo artes maciais para fazer medo a ninguém, mas quero dizer ao senhor que estou a sua disposição… o dia e a hora que o senhor quiser para conversar”, disse.

Por fim Cristiano deixou subentendido que Sukita teria o ameaçado de morte e que o mesmo iria se explicar na justiça.

“Não tenho medo do senhor e estou a sua disposição”, finalizou.

