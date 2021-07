A mesoterapia como aliada na estética facial e corporal

São Paulo 16/7/2021 –

A mesoterapia é um tratamento cosmético sem intervenção cirúrgica que visa suavizar problemas comuns estéticos como a gordura localizada, celulite, rejuvenescimento e até queda de cabelo através da aplicação de injeções nas camadas mais superficiais da pele, contendo formulados de remédios, vitaminas e minerais.

A mesoterapia, também conhecida como intradermoterapia, consiste em um tratamento estético minimamente invasivo, que é feito por meio de injeções de vitaminas e enzimas na camada do tecido de gordura situada embaixo da pele, a mesoderme. Através da aplicação de anestésico local o procedimento se torna indolor, não invasivo, tendo rápida recuperação.

O principal objetivo é combater a celulite e a gordura localizada, mas também tendo resultados no tratamento de envelhecimento e queda de cabelo, por exemplo. Os resultados se efetivam após algumas sessões, até se alcançar o objetivo desejado; podendo ser realizado apenas por profissional de estética capacitado.

Para que serve a mesoterapia?

A mesoterapia é a aplicação de injeções nas camadas mais superficiais da pele, contendo formulados de remédios, vitaminas e minerais que irão variar de acordo com o objetivo do tratamento; assim como o número de sessões e o intervalo entre elas, a depender do grau de desenvolvimento.

As finalidades mais comuns de acordo com esse tipo de tratamento são:

1. Celulite

Para esse objetivo são ministrados remédios, como Hialuronidase e Colagenase, que colaboram na destruição das bandas de tecido fibrótico da pele entrando nas células de gordura, melhorando o aspecto do tecido da pele. A duração do tratamento tem o período mínimo de 3 a 4 sessões, com intervalo de 30 dias para tratamentos de celulite moderada.

2. Gordura localizada

A mesoterapia também é indicada para casos de redução de adiposidades, reduzindo medidas da cintura e do quadril, desenhando esteticamente o contorno corporal.

Para essa intervenção são manipuladas injeções com medicamentos como Fosfatidilcolina ou Desoxicolato sódico, permitindo fácil acesso às membranas de gordura para a sua eliminação. O tratamento normalmente segue o curso entre 2 a 4 sessões, com intervalos de 2 a 4 semanas para cada procedimento.

3. Envelhecimento da pele

A mesoterapia também pode auxiliar no tratamento de rejuvenescimento da pele, tratando sinais visíveis da face, local do corpo que há mais incidência. O procedimento se baseia na injeção de vitaminas, como a A e E, juntamente com ácido glicólico.

A mistura é utilizada para esfoliar a pele, ajudando na regulação de novas células e estimulando colágeno para firmeza e diminuição de manchas no tecido. Na grande maioria dos casos 4 sessões são suficientes, com intervalos de 2 a 3 semanas. Para otimizar o tratamento podem ser aplicados aparelhos de jato de plasma , radiofrequência ou peelings químicos.

4. Queda de cabelo

Para a queda de cabelo as injeções de mesoterapia são feitas com a manipulação de medicamentos como Minoxidil, Finasterida e Lidocaína; como também pode ser aplicado um complexo vitamínico com hormônios, estimulando o crescimento e fortalecimento de novos fios de cabelo, combatendo a queda.

Sendo necessárias de 3 a 4 sessões para efetivar resultados positivos, com intervalo de cerca de 30 dias para o tratamento em casos de queda de cabelo moderada. A mesoterapia é um procedimento seguro, mas apesar disso pode haver efeitos colaterais, mesmo que raros, sendo contraindicado em tais casos:

• Índice de massa corporal superior a 30 kg/m2;

• Menores de 18 anos;

• Mulheres gestantes;

• Quem faz tratamento com anticoagulantes para problemas do coração;

• Doenças do fígado e rins;

• Doenças autoimunes como AIDS ou lúpus.

