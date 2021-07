Especialista explica e aponta vantagens do tratamento com implantes dentários

Londrina, PR 13/7/2021 – O implante dentário é a opção ideal de tratamento para quem perdeu um ou todos os dentes, recuperando a função mastigatória e a estética de um sorriso perfeito

Pessoas que antes sofriam com inúmeros incômodos causados por uma dentadura ou ponte móvel, com os implantes dentários elas podem comer à vontade, sorrir sem preocupação e ter a qualidade de vida que merecem.

O tratamento com implantes dentários é uma realidade da odontologia moderna e vem chamando cada vez mais a atenção das pessoas. De acordo com números da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (Abimo), são feitos cerca de um milhão de implantes dentários por ano no Brasil. Embora cada vez mais popular, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é, os benefícios e quando o tratamento é indicado. A cirurgiã-dentista da rede de clínicas odontológicas Oral Sin Implantes, Fernanda Oliani, respondeu aos principais questionamentos sobre a realização do procedimento cujo objetivo principal é recuperar todos os dentes fixos.

O que são e do que são feitos os implantes dentários?

“Fazem parte de um tratamento revolucionário, que existe há décadas. Na sua grande maioria, os implantes dentários são feitos de titânio, um material biocompatível, sendo posicionados no osso maxilar abaixo da gengiva. O objetivo é substituir as raízes dentárias e, uma vez colocados, eles permitem ao dentista confeccionar dentes substitutos, chamados de próteses, com as características funcionais e estéticas semelhantes aos dentes naturais”.

Quais as vantagens e benefícios dos implantes dentários?

“Com os implantes dentários, pessoas que antes sofriam com inúmeros incômodos causados por uma dentadura ou ponte móvel podem comer à vontade, sorrir sem preocupação e ter a qualidade de vida que merecem Além disso, o tratamento é seguro e duradouro, proporcionando uma reabilitação total da função mastigatória, segurança social e aumento da autoestima”.

Existem contraindicações para a realização do tratamento?

“Não, a não ser para pacientes jovens e em fase de crescimento. Quando corretamente indicado, levando-se em consideração o histórico médico do paciente, não há contraindicações nem mesmo para quem tem diabetes, hipertensão, osteoporose e outras doenças sistêmicas. Também não tem idade para realizar o tratamento com implantes dentários, afinal, sempre é tempo de ser feliz”.

Quanto tempo leva para concluir o tratamento?

“Depende de cada caso, podendo levar 72 horas, um ano ou mais. Para se estimar o tempo necessário é essencial realizar uma avaliação bastante criteriosa, levando em consideração a queixa do paciente, tratamento proposto e as características individuais de cada pessoa”.

Quais os cuidados e recomendações para a realização do tratamento?

A principal recomendação, sem dúvida nenhuma, é sempre procurar um profissional e uma clínica que seja especialista nesta área. Esse é um fator primordial para realizar um tratamento com total segurança e tranquilidade”, respondeu a doutora Fernanda Oliani, cirurgiã-dentista da rede de clínicas odontológicas Oral Sin Implantes.

