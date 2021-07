Cartão Interativo Digital: o que é e como ele funciona

São Paulo, SP 29/7/2021 – “Se apresentar de forma impactante faz com que o cliente se lembre da sua marca e aumente as chances de contratação”, Stephanie, Bora Pra Web – Criação de Sites

Apresentar uma empresa ou serviço de forma diferenciada da tradicional faz com que o cliente se lembre daquela marca quando precisar de determinado serviço. O cartão interativo digital traz mais destaque a apresentação do negócio.

Há formas e formas de divulgar um serviço, produto e até mesmo uma loja. Em um mundo com acesso cada vez mais fácil a todo tipo de informação, para se destacar é importante encantar os olhos do cliente.

Atrair mais consumidores e consequentemente expandir o negócio, é o objetivo de toda e qualquer empresa, e como dizem por aí, propaganda é a alma do negócio.

Mas afinal, o que é o cartão interativo digital?

É um documento em PDF que possui linques clicáveis. Ou seja, basta tocar no ícone e ser direcionado para aquele ambiente específico.

Nele pode conter todo o tipo de informação sobre o profissional, produto ou negócio. Informações de contato, área de atuação, localização, apresentação do site, redes sociais e qualquer outra informação que seja importante destacar na hora de atrair e conquistar os clientes.

Basta encaminhar o arquivo que quem o recebe terá todos os contatos da empresa na palma da mão.

Além da importância da divulgação da marca para as empresas que querem prosperar, vale lembrar que a qualidade dessa divulgação pode fazer toda a diferença na hora de o cliente escolher entre as empresas A ou B.

Uma apresentação diferenciada traz destaque em meio às formas mais comuns de apresentar uma empresa.

Com o fortalecimento de uma marca, a empresa transmitirá mais confiança e, assim, atrairá mais clientes.

Vantagens do Cartão Interativo Digital

O risco de perda é baixíssimo. O envio e compartilhamento desse tipo de cartão é feito através do celular. Isso diminui as chances de perda para quem o recebe, e consequentemente aumenta as chances de fechar o negócio, para quem o envia.

Vale destacar também que é um produto ecológico. Esse cartão digital dispensa a impressão em papel, o que ajuda a colaborar com a preservação do meio ambiente. Além de poupar os recursos que seriam utilizados na produção do cartão físico, evita também a produção do lixo gerado pelo descarte dos cartões de visitas físicos tradicionais.

Aquele que apresenta um serviço ou produto de forma moderna e diferenciada aumenta as chances de concluir uma venda ou conseguir mais parcerias. Um cartão digital, em conjunto com um site profissional bem elaborado, ampliam as chances de sucesso de qualquer negócio.

Website: http://www.borapraweb.com.br/loja