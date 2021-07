Empresas situadas no Ceará alavancam a economia do país

São Paulo – SP 20/7/2021 – A Planet Smart City e a Positive Brands são exemplos que além de conquistarem resultados positivos, já trabalham na expansão de atividades na região.

Empresas como a Planet Smart City e a Positive Brands seguem reforçando o investimento na região e expandindo uma nova forma de fazer negócios.

Nos últimos anos, o Nordeste vem ganhando projeção econômica e atraindo empresas nacionais e multinacionais que apostam na região e no aumento gradual do poder de consumo dos habitantes. Um estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostrou que, em uma década, ocorreu uma importante desconcentração da indústria brasileira, com redução da participação da região Sudeste no PIB industrial e um aumento na participação das demais regiões. Na indústria de construção, por exemplo, o Sudeste registrou queda de 9,69 pontos percentuais na participação no segmento, e o Nordeste concentrou 20,16% das atividades, o que significa um crescimento de 4,95 pontos percentuais em uma década.

Em crescente alta das atividades industriais, o Ceará se destaca com instituições que chegaram com novos produtos e serviços. Nas áreas de construção civil e alimentos, a Planet Smart City e a Positive Brands são exemplos que, além de conquistarem resultados positivos, já trabalham na expansão de atividades na região graças ao sucesso no estado.

Investindo em inovação digital e social, a proptech europeia Planet Smart City escolheu a cidade de São Gonçalo do Amarante para sediar a primeira cidade inteligente inclusiva do mundo, a Smart City Laguna. “A escolha da Planet pelo Ceará se deu pelos índices de crescimento econômico apontados pelas atividades do Porto do Pecém. “Ao mesmo tempo em que a região se desenvolve, chegamos para solucionar o déficit habitacional oferecendo moradia de qualidade por valores acessíveis, investindo no capital que mais importa para nós: o social”, destaca a CEO no Brasil, Susanna Marchionni.

No Ceará a proptech foi responsável pela criação de 500 empregos diretos e cerca de 300 empregos indiretos, além de movimentar a economia local e disponibilizar consultoria profissional para os empreendedores locais que desejam crescer em sua área, seja ela no setor de alimentação ou na prestação de pequenos serviços de mão de obra.

O projeto já se expandiu no Nordeste com duas novas cidades – a Smart City Natal, no Rio Grande do Norte, e a Smart City Aquiraz, também no Ceará. Em São Paulo, a proptech também marca presença no mercado com três empreendimentos verticais nos bairros Bela Vista, Freguesia do Ó e Itaquera.

Já a Positive Brands, plataforma de marcas com propósito, que tem como principal marca A Tal da Castanha, comercializa bebidas de origem vegetal. Detêm, também, a marca Jungle, o primeiro isotônico natural e orgânico, feito a partir de alimentos integrais e não de aditivos, tornando a marca cearense cada vez mais conhecida em todo o Brasil. Apesar do momento econômico, a empresa trabalha para expandir ainda mais a oferta de produtos lançando versões veganas para todos os produtos possíveis.

Por trás da plataforma de marcas estão os irmãos Rodrigo e Felipe Carvalho. A empresa apoia agricultores familiares para que eles tenham a certificação orgânica e entreguem insumos livre de resíduos de agrotóxicos. “Nosso objetivo é estimular o consumo mais sustentável, seguindo as tendências de comportamento e necessidades atuais. Para criar uma bebida há toda uma cadeia produtiva, que gera muitos impactos. O consumidor está muito ligado no comércio justo e acreditamos que esse é o caminho para um futuro melhor, incluindo o bem-estar do planeta e das pessoas”, explica Rodrigo Carvalho.

As marcas Nutco e Possible também fazem parte do portfólio da empresa.

Website: http://www.planetsmartcity.com.br