Conclusão da operação de investimento e compra de ações da Águas Guariroba

São Paulo, SP 22/7/2021 –

A Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”) e a sua Subsidiária Águas Guariroba S.A. (“Águas Guariroba”) comunicam que foram cumpridas as condições precedentes previstas no Acordo de Investimento e Outras Avenças com a IFIN Participações S.A.

Aegea Saneamento e Participações S.A.

Companhia Aberta (Categoria B)

CNPJ 08.827.501/0001-58

NIRE 35.300.435.613

Código CVM 2339-6

Águas Guariroba S.A.

Companhia Aberta (Categoria B)

CNPJ 04.089.570/0001-50

NIRE 54.300.003.638

Código CVM 2344-2

Fato Relevante

São Paulo, 22 de julho de 2021 – Para fins do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”) e a sua Subsidiária Águas Guariroba S.A. (“Águas Guariroba”), em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 1 de julho de 2021, comunicam que foram cumpridas as condições precedentes previstas no Acordo de Investimento e Outras Avenças com a IFIN Participações S.A., tendo esta ingressado como acionista minoritária indireta da Águas Guariroba (“Investidor”), por meio de subscrição e integralização de ações preferenciais (“Ações Preferenciais”) no montante de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais), que correspondem a 32,08% (trinta e dois virgula oito por cento) do capital social da Águas Guariroba.

Permanece, portanto, a Aegea como controladora da Águas Guariroba e detentora da totalidade (100%) das ações ordinárias com direito a voto. As Ações Preferenciais não conferirão ao Investidor o direito de voto nas assembleias gerais de acionistas e a distribuição de dividendos ocorrerá de forma pro rata, sem prioridade entre as Ações Preferenciais e ações ordinárias.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor.



André Pires de Oliveira Dias

Vice-Presidente de Finanças e

Diretor de Relações com Investidores

www.ri.aegea.com.br/

Website: http://www.ri.aegea.com.br/