Ticiana de Paula lança nova versão do single “A Treze de Maio”

São Paulo, SP 6/7/2021 –

O clipe foi lançado no canal da cantora no YouTube

A cantora Ticiana de Paula lançou recentemente em seu canal no YouTube (www.youtube.com/ticianadepaula) uma nova versão do single “A Treze de Maio”. Essa canção é uma síntese das aparições de Nossa Senhora a três crianças na cidade de Fátima, Portugal.

No clipe, a vela representa a fé em Deus, que é reflexo da luz de Cristo, que continua a iluminar a vida de milhares de devotos que independentemente de onde estejam, recordam ‘a 13 de maio’, como o dia em que o céu visitou a terra.

A canção atravessou o mundo e continua a fortalecer a fé, principalmente daqueles que passam pelas provas, com a certeza de que não estão sozinhos.

A canção está nas principais plataformas digitais: https://lnk.to/atrezedemaio

Ticiana de Paula Já caminha há mais de 20 anos na Comunidade Católica Um Novo Caminho. Em 2013, lançou seu primeiro álbum “Crer”, que marcou a estreia da cantora na cena musical católica. O CD traz oito músicas inéditas de Ticiana, que compõe desde os 13 anos de idade. Em 2018, a artista lançou o CD “Nasci Pra Te Adorar”. A cantora lançou ainda um ‘faixa a faixa’ falando sobre as músicas, em seu canal no YouTube (youtube.com/ticianadepaula). Em 2019, surge o primeiro single internacional com a música “Miracle”, mais uma canção de autoria da cantora, tema também de seu primeiro clipe. “Miracle” conduziu Ticiana de Paula para sua primeira turnê nos EUA. Em 2020, surge a música “Livre”, seu mais novo trabalho.

Instagram: https://www.instagram.com/ticianadepaula/

YouTube: www.youtube.com/ticianadepaula)